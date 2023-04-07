Ульяна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Голубкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Голубкин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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