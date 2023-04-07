Ульяна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Голубкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Голубкин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно