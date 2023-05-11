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Пётр Семёнов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Авдотья Филиппова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Матвей Петров

Мать ребёнка: Авдотья Филиппова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аграфена Петрова

Мать ребёнка: Авдотья Филиппова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
23 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Филиппова

Смерть
1849
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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