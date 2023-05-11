Пётр Семёнов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Матвей Петров
Мать ребёнка: Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аграфена Петрова
Мать ребёнка: Авдотья Филиппова
Место жительства
1850
23 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Филиппова
Смерть
1849