Тажетдинов Фесхетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тажетдинов Фесхетдин

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1894

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Аляутдинов Тажетдин

Мать: Мунзафарова Хамдия

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Магинур

Мать ребёнка: Маймуня

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Магинур

Мать ребёнка: Маймуня

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шаюкова Файмя Фесхетдиновна

Мать ребёнка: Маймуня

красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садекова Саимя

Мать ребёнка: Маймуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Садия

Мать ребёнка: Маймуня

Смерть
1931
красный остров СССР
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров
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