Тажетдинов Фесхетдин
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1894
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Аляутдинов Тажетдин
Мать: Мунзафарова Хамдия
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шаюкова Файмя Фесхетдиновна
Мать ребёнка: Маймуня
красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садекова Саимя
Мать ребёнка: Маймуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Садия
Мать ребёнка: Маймуня
Смерть
1931
красный остров СССР
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров