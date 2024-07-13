Павлова (Смирнова) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Смирнова) Нина Викторовна

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Место рождения

Мишино, Пегановская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

30.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1941

Отец: Смирнов Виктор Яковлевич

Мать: Смирнова (Тюменцева) Харитония Николаевна

Мишино, Пегановская волость, Ишимский уезд
Деревня мишино
Рождение ребёнка
01.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
05.03.1965

Сын: Павлов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Федорович

Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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