Павлова (Смирнова) Нина Викторовна
Место рождения
Дата рождения30.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1941
Деревня мишино
Рождение ребёнка
01.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1965
Сын: Павлов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей Федорович
Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область