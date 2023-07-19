Михайлычев Виктор Викторович
Место рожденияДеревня Шестаково ростовский район Ярославская область
Дата рождения22.12.1952
Дата смерти15.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1952
Отец: не указан
Мать: Михайлычева Зоя Ивановна
Деревня Шестаково ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
09.08.1977
Дочь: Буякова Оксана
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Дмитриевна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
15.05.1994
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область