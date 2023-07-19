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Михайлычев Виктор Викторович

Место рождения

Деревня Шестаково ростовский район Ярославская область

Дата рождения

22.12.1952

Дата смерти

15.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1952

Отец: не указан

Мать: Михайлычева Зоя Ивановна

Деревня Шестаково ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
09.08.1977

Дочь: Буякова Оксана

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Дмитриевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
15.05.1994
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область