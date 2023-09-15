Романчук (Михайленкова) Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук (Михайленкова) Римма Петровна

Место рождения

Гусино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.06.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1933

Отец: Михайленко Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Гусино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1959

Дочь: Лихачева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Романчук Иван Пантейлемонович

Рождение ребёнка
28.02.1973

Сын: Романчук Сергей Иванович

Отец ребёнка: Романчук Иван Пантейлемонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Романчук Иван Пантейлемонович

Смерть
Неизвестно
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