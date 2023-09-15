Романчук (Михайленкова) Римма Петровна
Место рождения
Дата рождения16.06.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1933
Отец: Михайленко Петр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1959
Дочь: Лихачева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Романчук Иван Пантейлемонович
Рождение ребёнка
28.02.1973
Отец ребёнка: Романчук Иван Пантейлемонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорович Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Романчук Иван Пантейлемонович
Смерть
Неизвестно