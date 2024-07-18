Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гаврила Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1827
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Феодорович
Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович
Рождение ребёнка
08.03.1832
Дочь: Евдокия Авдотья Феодоровна
Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дмитрий Феодорович
Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена Феодоровна
Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1843
Дочь: Ксения Онисья Феодоровна
Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Феодоровна
Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович
Смерть
Между 1850 и 1858