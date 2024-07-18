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Анна Гавриловна

Место рождения

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1809

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гаврила Степанович

Мать: не указана

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
22.07.1827

Муж: Пужадан Феодор Семенович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Феодорович

Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1832

Дочь: Евдокия Авдотья Феодоровна

Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дмитрий Феодорович

Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена Феодоровна

Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1843

Дочь: Ксения Онисья Феодоровна

Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Феодоровна

Отец ребёнка: Пужадан Феодор Семенович

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Между 1850 и 1858

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