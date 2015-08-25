Иошт (Антоненко) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иошт (Антоненко) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

09.11.1941

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941

Отец: Антоненко Виктор Иванович

Мать: не указана

Беслан, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
14.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
25.08.2015
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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