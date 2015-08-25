Иошт (Антоненко) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.11.1941
Дата смерти25.08.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941
Отец: Антоненко Виктор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
25.08.2015
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область