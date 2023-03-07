Шугаев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.12.1933
Дата смерти30.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.1983
Причина смерти: автокатастрофа