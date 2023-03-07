Шугаев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугаев Василий Александрович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

10.12.1933

Дата смерти

30.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
30.08.1983
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: автокатастрофа
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