Габдулхаков Ильдар Нургалеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1984
Дочь: Габдулхакова Галина Ильдаровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1988
Дочь: Габдулхакова Нина Ильдаровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности