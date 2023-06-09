Габдулхаков Ильдар Нургалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулхаков Ильдар Нургалеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1984

Дочь: Габдулхакова Галина Ильдаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1988

Дочь: Габдулхакова Нина Ильдаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности