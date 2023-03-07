Соколов Иван Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Христофорович

Соколов Иван Христофорович

avatar

Место рождения

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1913 ст.

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.

Отец: Соколов Христофор Севастьянович

Мать: Соколова Марфа Афанасьевна

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
01.10.1941
Направлен в 1 саперный батальон. Источник: Дело № ВВПП_02_1941 https://save-memory.ru/poisk/1447390
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.02.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close