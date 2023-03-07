Соколов Иван Христофорович
Место рождения
Дата рождения1913 ст.
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.
Военная служба
01.10.1941
Направлен в 1 саперный батальон. Источник: Дело № ВВПП_02_1941 https://save-memory.ru/poisk/1447390
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Анна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1942