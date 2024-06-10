Нестерова Валентина Алексеевна 23.11.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нестерова Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1953

Отец: Попов Алексей Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Николай

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