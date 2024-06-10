Нестерова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1953
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1953
Отец: Попов Алексей Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Николай