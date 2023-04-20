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Ломаков Артем Русланович
Ломаков Артем Русланович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.1977
Пол
Мужской
Отец
Ломаков Руслан Александрович
1951 г.р.
Мать
Ломакова (Сметанникова) Зоя Вадимовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1977
Отец:
Ломаков Руслан Александрович
Мать:
Ломакова Зоя Вадимовна
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