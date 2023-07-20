Кац (Ройхель) Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац (Ройхель) Хана

Место рождения

Кременец

Дата рождения

1893

Дата смерти

11.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ройхель Мойше

Мать: Ройхель Шпринця

Кременец
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кац Марк

Отец ребёнка: Кац Бенедикт

Кременец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Герш (Боба)

Отец ребёнка: Кац Бенедикт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кац Бенедикт

Смерть
11.08.1942
Кременец
Причина смерти: жертва уничтожения евреев Кременецкого гетто
Похороны
Неизвестно
общий ров