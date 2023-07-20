Кац (Ройхель) Хана
Место рожденияКременец
Дата рождения1893
Дата смерти11.08.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ройхель Мойше
Мать: Ройхель Шпринця
Кременец
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кац Марк
Отец ребёнка: Кац Бенедикт
Кременец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Герш (Боба)
Отец ребёнка: Кац Бенедикт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кац Бенедикт
Смерть
11.08.1942
Кременец
Причина смерти: жертва уничтожения евреев Кременецкого гетто
Похороны
Неизвестно
общий ров