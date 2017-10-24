Архипов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1946
Дата смерти24.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1971
Сын: Архипов Олег Александрович
Мать ребёнка: Архипова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
16.04.1978
Дочь: Куликова Алина Александровна
Мать ребёнка: Архипова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2017