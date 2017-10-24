Архипов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1946

Дата смерти

24.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1971

Сын: Архипов Олег Александрович

Мать ребёнка: Архипова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
16.04.1978

Дочь: Куликова Алина Александровна

Мать ребёнка: Архипова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Валентина Павловна

Смерть
24.10.2017