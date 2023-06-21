Фролова Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Елизавета Гавриловна

Фролова Елизавета Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Фролов Павел Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Павел Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно