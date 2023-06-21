Фролова Елизавета Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Фролов Павел Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Павел Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно