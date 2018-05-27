Подчиненова (Елистратова) Люся Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти27.05.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Бракосочетание
1967
Муж: Подчиненов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подчиненов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Подчиненов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подчиненова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Подчиненов Геннадий
Смерть
27.05.2018
Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область