Подчиненова (Елистратова) Люся Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подчиненова (Елистратова) Люся Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

27.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Елистратов Алексей Павлович

Мать: Елистратова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
1967

Муж: Подчиненов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подчиненов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Подчиненов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подчиненова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Подчиненов Геннадий

Смерть
27.05.2018
Михайловск, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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