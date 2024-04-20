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Ракитов Павел Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ракитов Ефим Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Ракитова (Черникова) Софья Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ракитов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Ракитова (Черникова) Софья Ефремовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ракитов Александр Павлович

Мать ребёнка: Ракитова (Черникова) Софья Ефремовна

Смерть
Неизвестно

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