Ракитов Павел Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ракитов Ефим Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Ракитова (Черникова) Софья Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ракитова (Черникова) Софья Ефремовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ракитов Александр Павлович
Мать ребёнка: Ракитова (Черникова) Софья Ефремовна
Смерть
Неизвестно