Сметанин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.12.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1928

Сын: Сметанин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Сметанина Анастасия Давыдовна

Новоселки, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Анастасия Давыдовна

Смерть
23.12.1939
Правдино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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