Сметанин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1928
Сын: Сметанин Виталий Иванович
Мать ребёнка: Сметанина Анастасия Давыдовна
Новоселки, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1939
Правдино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область