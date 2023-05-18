Серова (Власова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Власова) Надежда Николаевна

Место рождения

д.Дубровка Орловская обл

Дата рождения

18.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровка Орловская обл
Образование
С 01.09.1963 по 1971
школа
восьмилетнее
Образование
С 1971 по 1973
ГПТУ№1 г.Барнаул
наборщик в типографии
Бракосочетание
26.06.1974

Муж: Серов Владимир

Рождение ребёнка
03.10.1975

Сын: Серов Геннадий

Отец ребёнка: Серов Владимир

Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.03.1977

Дочь: Паутова Светлана

Отец ребёнка: Серов Владимир

Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1984

Дочь: Петухова Анна

Отец ребёнка: Серов Владимир

Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
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