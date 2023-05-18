Серова (Власова) Надежда Николаевна
Место рожденияд.Дубровка Орловская обл
Дата рождения18.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровка Орловская обл
Образование
С 01.09.1963 по 1971
школа
восьмилетнее
Образование
С 1971 по 1973
ГПТУ№1 г.Барнаул
наборщик в типографии
Бракосочетание
26.06.1974
Муж: Серов Владимир
Рождение ребёнка
03.10.1975
Сын: Серов Геннадий
Отец ребёнка: Серов Владимир
Рождение ребёнка
13.03.1977
Дочь: Паутова Светлана
Отец ребёнка: Серов Владимир
Рождение ребёнка
27.10.1984
Дочь: Петухова Анна
Отец ребёнка: Серов Владимир
Место жительства
Неизвестно