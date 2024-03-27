Исмаил
Место рожденияс. Трехозерье Краснооктябрьский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1925
Сын: Измайлов Усман
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Мухамеджан
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Абдулхай
орьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Трех-Озер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмаилов Халимя
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Смерть
Неизвестно