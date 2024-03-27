Исмаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаил

Место рождения

с. Трехозерье Краснооктябрьский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1905

Сын: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

Мать ребёнка: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1925

Сын: Измайлов Усман

Мать ребёнка: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Мухамеджан

Мать ребёнка: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Абдулхай

Мать ребёнка: не указана

орьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Трех-Озер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмаилов Халимя

Мать ребёнка: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Смерть
Неизвестно
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