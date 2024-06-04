Семенова Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Яков Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Семенова) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Семенов Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Семенова) Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Семенов Яков Иванов
Смерть
После 1897