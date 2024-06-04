Семенова Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Елена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Яков Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Семенова) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Семенов Яков Иванов

Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Семенова) Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Семенов Яков Иванов

Над Березовым Ключем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897

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