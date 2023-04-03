Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

21.04.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: Евфимия Никитина

Смерть
21.04.1894
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