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Сергей
Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1958
Пол
Мужской
Отец
Фомиченко Сергей Павлович
1924 г.р.
Мать
Урусова Александра Гавриловна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1958
Отец:
Фомиченко Сергей Павлович
Мать:
Урусова Александра Гавриловна
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