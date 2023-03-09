Дудник Афанасий Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1919
Дочь: Дудник Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Дудник Мария Денисовна
Место жительства
1919
Киевской губернии Чигиринского уезда Александровской волости села Вторые Бирки.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудник Мария Денисовна
Смерть
Неизвестно