Дудник Афанасий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудник Афанасий Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1919

Дочь: Дудник Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Дудник Мария Денисовна

Место жительства
1919
Киевской губернии Чигиринского уезда Александровской волости села Вторые Бирки.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудник Мария Денисовна

Смерть
Неизвестно
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