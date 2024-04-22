Нечаева (Смарпова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Смарпова) Наталья

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Смарпов Федор

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
11.10.1871

Муж: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1873

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1874

Дочь: Римма

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1875

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Нечаев Илья

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.1878

Сын: Нечаев Николай

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Нечаев Александр

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1882

Сын: Нечаев Иван

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1884

Сын: Нечаев Павел

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1884

Сын: Нечаев Петр

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1886

Сын: Нечаев Адриан

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1888

Сын: Нечаев Андрей

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Нечаев Федор

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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