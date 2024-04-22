Нечаева (Смарпова) Наталья
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Смарпов Федор
Бракосочетание
11.10.1871
Муж: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
05.07.1873
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
06.06.1874
Дочь: Римма
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
30.09.1875
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Нечаев Илья
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
06.12.1878
Сын: Нечаев Николай
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Нечаев Александр
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
27.07.1882
Сын: Нечаев Иван
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
11.12.1884
Сын: Нечаев Павел
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
11.12.1884
Сын: Нечаев Петр
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
29.07.1886
Сын: Нечаев Адриан
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
08.08.1888
Сын: Нечаев Андрей
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Рождение ребёнка
16.01.1891
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Нечаев Федор
Смерть
Неизвестно