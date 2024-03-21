Михайлов Леонид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.03.?

Сын: Михайлов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Михайлова Маргарита Ивановна

Смерть
Неизвестно

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