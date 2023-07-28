Турыкина (Хадарина) Раиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.12.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1933
Рождение ребёнка
25.09.1959
Дочь: Денисова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1965
Дочь: Хакимова Нинель Викторовна
Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турыкин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович
Смерть
Неизвестно