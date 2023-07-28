Турыкина (Хадарина) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыкина (Хадарина) Раиса Михайловна

Место рождения

Яндовка, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

02.12.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1933

Отец: Хадарин Михаил Егорович

Мать: Хадарина Екатерина Николаевна

Яндовка, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1959

Дочь: Денисова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1965

Дочь: Хакимова Нинель Викторовна

Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович

Яндовка, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турыкин Игорь Викторович

Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турыкин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Турыкин Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно