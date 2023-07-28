Супенко София Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-4
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Супенко Петр Тохтамышев
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-4
Рождение ребёнка
1827
Сын: Супенко Константин Петрович
Отец ребёнка: Супенко Петр Тохтамышев
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-4
Смерть
Неизвестно