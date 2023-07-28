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Супенко София Сидоровна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-4
Рождение ребёнка
1822

Сын: Супенко Павел Петрович

Отец ребёнка: Супенко Петр Тохтамышев

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-4
Рождение ребёнка
1827

Сын: Супенко Константин Петрович

Отец ребёнка: Супенко Петр Тохтамышев

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-4
Смерть
Неизвестно