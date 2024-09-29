Мордвинкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мордвинкина) Евдокия

Мать ребёнка: Мордвинкина (Наумова) Онисья

Работа или профессия
Неизвестно
Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Купец
Рождение ребёнка
03.01.1871

Дочь: Торова (Мордвинкина) Анастасия

Мать ребёнка: Мордвинкина (Наумова) Онисья

Смерть
Неизвестно

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