Мордвинкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мордвинкина) Евдокия
Мать ребёнка: Мордвинкина (Наумова) Онисья
Работа или профессия
Неизвестно
Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Купец
Рождение ребёнка
03.01.1871
Дочь: Торова (Мордвинкина) Анастасия
Мать ребёнка: Мордвинкина (Наумова) Онисья
Смерть
Неизвестно