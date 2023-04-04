Зачупейко Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1895 и 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1909
Отец: Зачупейко Михаил Варлаамов
Мать: Евфимия Акакиева
Рождение ребёнка
1925
Сын: Зачупейко Александр Семенович
Мать ребёнка: Зачупейко Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.05.1927
Мать ребёнка: Зачупейко Акулина Тимофеевна
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачупейко Акулина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно