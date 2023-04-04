Зачупейко Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Семен Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1895 и 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1909

Отец: Зачупейко Михаил Варлаамов

Мать: Евфимия Акакиева

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зачупейко Александр Семенович

Мать ребёнка: Зачупейко Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.05.1927

Сын: Зачупейко Иван Семенович

Мать ребёнка: Зачупейко Акулина Тимофеевна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зачупейко Акулина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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