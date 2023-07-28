Назар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Гаврила Назаров
Мать ребёнка: Жена Назара
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Захар Назаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Устин Назаров
Мать ребёнка: Жена Назара
Рождение ребёнка
1706
Сын: Козма Назаров
Мать ребёнка: Жена Назара
Смерть
Неизвестно
Россия, Московская область, Можайский район, деревня Пеньгово ( в 18 веке - д. Чюрково)