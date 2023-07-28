Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар

Место рождения

Пеньгово, Можайский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеньгово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Гаврила Назаров

Мать ребёнка: Жена Назара

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Захар Назаров

Мать ребёнка: не указана

Пеньгово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Устин Назаров

Мать ребёнка: Жена Назара

Рождение ребёнка
1706

Сын: Козма Назаров

Мать ребёнка: Жена Назара

Смерть
Неизвестно
Пеньгово, Можайский, Московская область
Россия, Московская область, Можайский район, деревня Пеньгово ( в 18 веке - д. Чюрково)