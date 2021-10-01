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Кукунин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

02.01.1937

Дата смерти

01.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Кукунин Дмитрий Филиппович

Мать: Кукунина Мария Петровна

Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1963

Дочь: Демидова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Кукунина Галина Васильевна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукунина Галина Васильевна

Смерть
01.10.2021
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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