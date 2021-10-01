Кукунин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1937
Дата смерти01.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937
Рождение ребёнка
29.01.1963
Дочь: Демидова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Кукунина Галина Васильевна
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2021
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область