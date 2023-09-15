Логинова Елена Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Елена Родионова

Логинова Елена Родионова

Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Логинов Прокопий Андронов

Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Марья Андронова

Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Логинов Антон Андронов

Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Оксинья Андронова

Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Марфа Андронова

Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Андрон Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close