Логинова Елена Родионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Логинов Прокопий Андронов
Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Марья Андронова
Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Оксинья Андронова
Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Марфа Андронова
Отец ребёнка: Логинов Андрон Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762