Ревякина (Загребина) Гликерия Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Загребина) Гликерия Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Вылегжанина Акилина Климентовна

Отец ребёнка: Ревякин Климент Гаврилович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Климентовна

Отец ребёнка: Ревякин Климент Гаврилович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Климент Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1770
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