Ревякина (Загребина) Гликерия Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Вылегжанина Акилина Климентовна
Отец ребёнка: Ревякин Климент Гаврилович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Климентовна
Отец ребёнка: Ревякин Климент Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770