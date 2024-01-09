Махновская Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти04.10.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1902
Сын: Махновский Спиридон Леонтьевич
Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович
Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1904
Сын: Махновский Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
20.05.1906
Дочь: (Махновская) Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
28.11.1907
Сын: Махновский Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович
Леляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1909
Дочь: (Махновская) Иулиания Леонтьевна
Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович
Смерть
04.10.1912