Махновская Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахновская Мария Александровна

Махновская Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

04.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махновский Леонтий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махновский Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Махновский Спиридон Леонтьевич

Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1904

Сын: Махновский Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.05.1906

Дочь: (Махновская) Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.11.1907

Сын: Махновский Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович

Леляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1909

Дочь: (Махновская) Иулиания Леонтьевна

Отец ребёнка: Махновский Леонтий Фёдорович

Леляки, Полтавська область
Смерть
04.10.1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.