Корюкова (Четкова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1888
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Андрей Иванович Корюков, третьим браком (вдов по второму браку), 50 Агафья Ивановна Четкова Поручители по жениху Дорофей Андреевич Корюков, Григорий Ефимов Козин, по невесте Абрам Евдокимович С???
Смерть
Неизвестно