Корюкова (Четкова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Четкова) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1888

Муж: Корюков Андрей Иванович

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Андрей Иванович Корюков, третьим браком (вдов по второму браку), 50 Агафья Ивановна Четкова Поручители по жениху Дорофей Андреевич Корюков, Григорий Ефимов Козин, по невесте Абрам Евдокимович С???
Смерть
Неизвестно

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