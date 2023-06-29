Лаптев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лаптева Людмила