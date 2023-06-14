Вишневский Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.2000

Дочь: Попов Андрея Контсантиновна

Мать ребёнка: Вишневская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишневская Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Вишневская Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Елена Ивановна