Вишневский Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.2000
Дочь: Попов Андрея Контсантиновна
Мать ребёнка: Вишневская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишневская Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Вишневская Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно