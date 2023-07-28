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Супенко Федор Григорьевич

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1840

Дата смерти

10.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Супенко Григорий Тохтамышев

Мать: ?

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-4
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Супенко Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Супенко Сарра Ивановна

Бракосочетание
До 1862

Жена: Супенко Сарра Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1889

Дочь: Мурзенков Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Супенко Сарра Ивановна

Смерть
10.02.1913
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких