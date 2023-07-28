Супенко Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти10.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Супенко Григорий Тохтамышев
Мать: ?
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-4
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Супенко Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Супенко Сарра Ивановна
Бракосочетание
До 1862
Жена: Супенко Сарра Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1889
Дочь: Мурзенков Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Супенко Сарра Ивановна
Смерть
10.02.1913
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких