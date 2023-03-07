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Уваров Николай Николаевич

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

28.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1902

Отец: Уваров Николай Петрович

Мать: Уваров Елена Севастьяновна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1902
Крещение
10.12.1902
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын титулярного советника
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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