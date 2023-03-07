Уваров Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1902
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1902
Крещение
10.12.1902
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын титулярного советника
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно