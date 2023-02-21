Лаврентьева Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Отец: не указан
Мать: Лаврентьева ? ?
Дочь: Федорочева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Дочь: Лаврентьева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Сын: Лаврентьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Дочь: Горячева Мария Александровна
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Сын: Лаврентьев Павел Александрович
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Дочь: Лаврентьева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Дочь: Ягодкина Серафима Александровна
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Сын: Лаврентьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Дочь: Феофанова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Сын: Лаврентьев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич
Сын: Лаврентьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич