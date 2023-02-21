Лаврентьева Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лаврентьева ? ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Федорочева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лаврентьева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева Мария Александровна

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Павел Александрович

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягодкина Серафима Александровна

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феофанова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Васильевич

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