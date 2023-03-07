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(Полунина) Анна Кузьминична

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

05.09.1849 ст.

Дата смерти

03.11.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1849 ст.

Отец: Полунин Кузьма Евдокимович

Мать: Екатерина Стефановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
05.10.1866 ст.

Муж: Никанор Симеонович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанор Симеонович

Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанная крестьянка господина Нащокина
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
03.11.1868 ст.
Причина смерти: от горячки
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