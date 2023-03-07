(Полунина) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения05.09.1849 ст.
Дата смерти03.11.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1849 ст.
Отец: Полунин Кузьма Евдокимович
Мать: Екатерина Стефановна
Бракосочетание
05.10.1866 ст.
Муж: Никанор Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никанор Симеонович
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанная крестьянка господина Нащокина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1868 ст.
Причина смерти: от горячки