Возможно Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возможно Ксения

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
1837

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
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Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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