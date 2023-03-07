Возможно Ксения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1837
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1838
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности