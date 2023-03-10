Подвойская (Павловская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодвойская (Павловская) Ольга

Подвойская (Павловская) Ольга

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1880 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1880

Сын: Подвойский Николай Ильич

Отец ребёнка: Подвойский Илья

Россия, Черниговская губерния, Нежинский уезд, село Кунашовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подвойский Илья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close