Харис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Флорис Харисович
Мать ребёнка: Уркия
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уркия
Смерть
?.02.2010