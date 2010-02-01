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Харис

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Место рождения

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Флорис Харисович

Мать ребёнка: Уркия

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уркия

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уркия

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уркия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уркия

Смерть
?.02.2010
Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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