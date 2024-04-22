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Леонов Арсений Ильич

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.03.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1887 ст.

Отец: Леонов Илья Николаевич

Мать: Леонова Евфимия (Афимья) Алексеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Восприемник
30.06.1913 ст.
Павел Тимофеевич Чурилин
Бракосочетание
03.11.1913 ст.

Жена: Леонова Пелагея Васильевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWP-9XKV?i=41&wc=Q866-L1L:375541101,380331001,380331002,380847401&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около ?.01.1916 ст.

Сын: Леонов Арсений Арсеньев (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1918

Дочь: Антонина Ильина (Чна)

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Васильевна

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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