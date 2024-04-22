Леонов Арсений Ильич
Место рождения
Дата рождения02.03.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1887 ст.
Восприемник
30.06.1913 ст.
Павел Тимофеевич Чурилин
Бракосочетание
03.11.1913 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWP-9XKV?i=41&wc=Q866-L1L:375541101,380331001,380331002,380847401&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около ?.01.1916 ст.
Сын: Леонов Арсений Арсеньев (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1918
Дочь: Антонина Ильина (Чна)
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно