Шевнина Феклинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевнина Феклинья Максимовна

Шевнина Феклинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
Около 1930 г.р.
После 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1928

Муж: Шевнин Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шевнин Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Гагаринова Нина Максимовна

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Шевнин Виталий Максимович

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
24.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close