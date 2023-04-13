Шевнина Феклинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шевнин Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Гагаринова Нина Максимовна
Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Шевнин Виталий Максимович
Отец ребёнка: Шевнин Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
До 1940
Рождение ребёнка
До 1940
Рождение ребёнка
24.06.1945
Рождение ребёнка
10.10.1948
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно