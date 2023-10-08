Семен Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Гаврила Ларионов
Мать: Мария Андреева
Бракосочетание
02.02.1784
Жена: Агрипина Яковлева
Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорий Семенов
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
1808