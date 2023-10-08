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Семен Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Гаврила Ларионов

Мать: Мария Андреева

Бракосочетание
02.02.1784

Жена: Агрипина Яковлева

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
1808
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