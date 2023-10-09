Мегентесова Ефросинья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мегентесова Ефросинья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1871 ст.

Дочь: Мегентесова Мария Петровна

Отец ребёнка: Мегентесов Петр Елифериевич

Место жительства
1871 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мегентесов Петр Елифериевич

Смерть
Неизвестно
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